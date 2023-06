Sociálna poisťovňa rozšíri okruh poberateľov rodičovského dôchodku

Bratislava 29. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) od 1. júla rozšíri poberateľov rodičovského dôchodku o poberateľov invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Zároveň umožní, aby dieťa invalidného dôchodcu mohlo podať vyhlásenie, po ktorom dôchodcovi rodičovský dôchodok priznaný nebude. Ďalšou z noviel bude, že vojakom, policajtom, colníkom a členom justičnej stráže nebude rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok SP, ale príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva či Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.



"Sociálna poisťovňa týmto poberateľom prizná rodičovský dôchodok za predpokladu splnenia všetkých zákonných podmienok, pričom jedna z nich je, že dieťa bolo v roku 2021 dôchodkovo poistené a do 31. augusta nepodá vyhlásenie, aby rodičovský dôchodok nebol priznaný. To znamená, že SP môže začať rozhodovať o rodičovskom dôchodku najskôr od septembra, keďže lehota na podanie vyhlásenia je do 31. augusta," uviedla SP. Tá rozhodne o priznaní rodičovského dôchodku najneskôr do 31. decembra 2023. O rodičovský dôchodok nie je potrebné požiadať osobitnou žiadosťou. SP o nich rozhodne automaticky, zo zákona.



Ak dieťa nechce, aby bol poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku priznaný rodičovský dôchodok, musí do 31. augusta urobiť vyhlásenie, aby mu nebol priznaný rodičovský dôchodok, a to tak, že vyplní tlačivo "Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok", ktoré je k dispozícii na webovej stránke SP v časti Formuláre, a to pod číslom 267. Formulár má následne doručiť Sociálnej poisťovni osobne, poštou, cez portál slovensko.sk alebo cez Elektronický účet poistenca na webe SP.



Súčasťou novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je aj právna úprava nároku na rodičovský dôchodok rodičov-dôchodcov, ktorých deti platia poistné na výsluhové zabezpečenie, teda do osobitného systému sociálneho zabezpečenia. Rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu za deti zúčastnené na výsluhovom zabezpečení po novom nebude SP, ale príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Týka sa to vojakov, policajtov colníkov a členov justičnej stráže.