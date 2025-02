Sociálna poisťovňa rozširuje online služby

Bratislava 20. februára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) rozširuje elektronické služby pri procese vydávania prenosných dokumentov typu A1 pre prácu v zahraničí. Potvrdenie o podaní žiadosti sa generuje automaticky. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Novšia verzia funkcionality tak v súčasnosti zabezpečuje, že klient, respektíve právnická osoba, ktorá podávala žiadosť o prenosný dokument A1 za svojich zamestnancov, dostane do e-schránky, z ktorej bola podaná žiadosť o prenosný dokument A1, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o doručení takejto žiadosti," uviedla SP.



Súčasťou potvrdenia je aj identifikácia osoby, ktorej má byť vystavený tento dokument, rovnako aj obdobia a miesta výkonu zárobkovej činnosti v rámci EÚ. Poisťovňa spresnila, že práca v zahraničí si pre niektoré kategórie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby vyžaduje vopred vybaviť prenosný dokument A1. Ten totiž určuje, v ktorej krajine bude občan Slovenska sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny.



SP odporúča, aby si ľudia požiadali o prenosný dokument A1 včas, a to ešte pred odchodom za prácou do zahraničia. Požiadať oň je možné v papierovej podobe, pričom na odpoveď z poisťovne sa čaká až do 45 dní. Pri elektronickej forme je to do 24 dní.



"O prenosný dokument A1 požiada Sociálnu poisťovňu ročne takmer 145.000 klientov väčšinou papierovou formou. Od roku 2023 je možné túto žiadosť podať elektronicky s využitím elektronického občianskeho preukazu a čítačky. Celý proces sa tak stáva efektívnejším a rýchlejším," uzavrela poisťovňa.