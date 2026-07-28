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Sociálna poisťovňa spúšťa od augusta výplatu 2 % z dane pre rodičov
O tom, komu nárok na 2 % percentá z dane vznikol alebo nevznikol, prípadne v akej výške, však rozhoduje výlučne Finančné riaditeľstvo SR, nie poisťovňa.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) začne od augusta tohto roka prvýkrát vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí, tzv. asignáciu dane. O tom, komu nárok na 2 % percentá z dane vznikol alebo nevznikol, prípadne v akej výške, však rozhoduje výlučne Finančné riaditeľstvo SR, nie poisťovňa. Upozornil na to v utorok hovorca SP Martin Kontúr.
„Posúdenie, či boli splnené všetky zákonné podmienky na poukázanie 2 % z dane rodičom, patrí výlučne do kompetencie Finančného riaditeľstva SR. Sociálna poisťovňa splnenie týchto podmienok zo zákona neposudzuje a slúži len ako technický vykonávateľ, ktorý peniaze na konci celého procesu vypláca,“ vysvetlil. Ak teda človek dostal oznámenie o nevzniknutí nároku a chce vedieť dôvod, mal by sa obrátiť na daňový úrad.
Ak podmienky na asignáciu dane splnené boli, poberateľ dôchodku dostane peniaze automaticky, avizoval hovorca. Sociálna poisťovňa ich začne vyplácať v priebehu augusta, vo väčšine prípadov príde platba v rovnakom termíne ako pravidelný dôchodok.
„Môžu nastať aj ojedinelé situácie, kedy Finančné riaditeľstvo SR doručí údaje Sociálnej poisťovni o niečo neskôr. Ak z technických dôvodov nebude možné spracovať výplatu spoločne s dôchodkom, peniaze poisťovňa vyplatí ešte v priebehu augusta, avšak v samostatnom, mimoriadnom termíne,“ priblížil Kontúr.
Výplata bude podľa neho prebiehať v dvoch hlavných vlnách, ktoré sa riadia termínom podania daňových priznaní. Prvá bude v auguste a týka sa tých poberateľov dôchodku, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne do 31. marca 2026. Druhá vlna bude následne v septembri pre tých poberateľov, ktorých deti - zamestnanci podali vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. apríla. „Ostatné platby budú realizované priebežne v nadväznosti na zákonné lehoty a dodanie údajov z Finančného riaditeľstva SR v prípadoch, kedy si deti (daňovníci) uplatnili odklad daňového priznania,“ konštatoval hovorca.
Asignáciu dane doručí SP dôchodcom rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok, pričom pôjde o samostatnú platbu. Pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom „2 percentá dane“, a to tak pri bankovom prevode na účet, ako aj pri hotovostnej výplate prostredníctvom Slovenskej pošty, doplnil Kontúr.
„Posúdenie, či boli splnené všetky zákonné podmienky na poukázanie 2 % z dane rodičom, patrí výlučne do kompetencie Finančného riaditeľstva SR. Sociálna poisťovňa splnenie týchto podmienok zo zákona neposudzuje a slúži len ako technický vykonávateľ, ktorý peniaze na konci celého procesu vypláca,“ vysvetlil. Ak teda človek dostal oznámenie o nevzniknutí nároku a chce vedieť dôvod, mal by sa obrátiť na daňový úrad.
Ak podmienky na asignáciu dane splnené boli, poberateľ dôchodku dostane peniaze automaticky, avizoval hovorca. Sociálna poisťovňa ich začne vyplácať v priebehu augusta, vo väčšine prípadov príde platba v rovnakom termíne ako pravidelný dôchodok.
„Môžu nastať aj ojedinelé situácie, kedy Finančné riaditeľstvo SR doručí údaje Sociálnej poisťovni o niečo neskôr. Ak z technických dôvodov nebude možné spracovať výplatu spoločne s dôchodkom, peniaze poisťovňa vyplatí ešte v priebehu augusta, avšak v samostatnom, mimoriadnom termíne,“ priblížil Kontúr.
Výplata bude podľa neho prebiehať v dvoch hlavných vlnách, ktoré sa riadia termínom podania daňových priznaní. Prvá bude v auguste a týka sa tých poberateľov dôchodku, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne do 31. marca 2026. Druhá vlna bude následne v septembri pre tých poberateľov, ktorých deti - zamestnanci podali vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. apríla. „Ostatné platby budú realizované priebežne v nadväznosti na zákonné lehoty a dodanie údajov z Finančného riaditeľstva SR v prípadoch, kedy si deti (daňovníci) uplatnili odklad daňového priznania,“ konštatoval hovorca.
Asignáciu dane doručí SP dôchodcom rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok, pričom pôjde o samostatnú platbu. Pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom „2 percentá dane“, a to tak pri bankovom prevode na účet, ako aj pri hotovostnej výplate prostredníctvom Slovenskej pošty, doplnil Kontúr.