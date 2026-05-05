Utorok 5. máj 2026
Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých klientov Sociálnej poisťovne. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov SP. V utorok o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
