Sociálna poisťovňa spustila novú kalkulačku na výpočet poistného

Bratislava 12. decembra (TASR) - V súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2025 Sociálna poisťovňa (SP) pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Informoval o tom vo štvrtok hovorca SP Martin Kontúr.



"Záujemcom poslúžia na informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2025. Kalkulačky sú zverejnené na webovej stránke SP a živnostník alebo dobrovoľne poistená osoba ich môžu veľmi jednoducho použiť," uviedol Kontúr.



SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti. Následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné (na povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity).



Takto si vypočíta vymeriavací základ a aj jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Hovorca SP dodal, že SZČO sa zároveň dozvie aj celkové poistné, ktoré bude mesačne odvádzať SP.



Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv určí svoj typ dobrovoľne poistenej osoby. Následne si zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa dozvie, koľko má celkovo mesačne odvádzať SP.



"Doplníme, že SP dotknutým subjektom proaktívne pošle poštou alebo do e-schránky v januári 2025 písomnú informáciu, a to upozornenie na zmenu výšky poistného," uzavrel Kontúr.