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Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy
Z priebežného vyhodnotenia údajov SP podľa Kontúra vyplýva, že priemerná prognózovaná suma starobného dôchodku z 1. dôchodkového piliera predstavovala 1025 eur a z 2. piliera 273 eur.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy, do konca mája 2026 vyhotovila a zaslala dôchodkovú prognózu pre takmer 3,4 milióna klientov vo veku nad 18 rokov, ktorí boli pred 1. januárom 2026 aspoň jeden deň dôchodkovo poistení. Uviedol to Martin Kontúr, hovorca SP.
Spresnil, že SP prognózy distribuovala prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov - listinne doporučene poštou, e-mailom (na adresu nahlásenú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo samotným klientom), resp. do e-schránky. Poistenci ju majú okrem toho stále k dispozícii aj online vo svojom Elektronickom účte poistenca (EUP).
Poznamenal, že dôchodková prognóza je novou službou Sociálnej poisťovne, ktorá občanom poskytuje orientačný pohľad na ich budúci starobný dôchodok a zároveň im umožňuje skontrolovať si údaje o obdobiach dôchodkového poistenia ešte počas aktívneho pracovného života.
„Ide o najväčší klientsky projekt v histórii Sociálnej poisťovne. Verím, že tento nástroj sa postupne stane praktickým pomocníkom pri príprave na dôchodok. Je to investícia do lepšej informovanosti občanov a do efektívnejšieho a rýchlejšieho rozhodovania o dôchodkoch v budúcnosti,“ uviedol generálny riaditeľ SP Michal Tariška.
Z priebežného vyhodnotenia údajov SP podľa Kontúra vyplýva, že priemerná prognózovaná suma starobného dôchodku z 1. dôchodkového piliera predstavovala 1025 eur a z 2. piliera 273 eur. Ide o hodnoty dôchodkovej prognózy v základnom scenári, očistené o infláciu. Prognózu pritom dostalo viac mužov ako žien - mužov bolo viac ako 1,85 milióna a žien takmer 1,54 milióna.
Upozornil, že k 1. júnu 2026 SP evidovala približne 135.000 vrátených alebo neprevzatých zásielok s dôchodkovou prognózou. V prípade, ak klient neregistruje doručenie prognózy a zároveň je sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri, SP mu odporúča skontrolovať si svoju mailovú schránku. SP totiž prognózy sporiteľom zasielala na mailové adresy nahlásené príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
Zdôraznil, že dôchodková prognóza je klientom k dispozícii vždy aj v Elektronickom účte poistenca. Najjednoduchší spôsob, ako sa k nej dostať, je preto pozrieť si ju práve v online prostredí EUP. Ak ho poistenec nemá aktívny, SP odporúča aktivovať si ho. Okrem dôchodkovej prognózy sú v ňom aj ďalšie užitočné informácie týkajúce sa sociálneho poistenia vrátane evidovaných a neevidovaných období dôchodkového poistenia.
Ak klient nemá možnosť pozrieť si dôchodkovú prognózu v EUP, môže podľa Kontúra kontaktovať SP. Na základe jeho žiadosti mu dôchodkovú prognózu opätovne zašle ním požadovaným spôsobom - na email, listinne alebo do e-schránky aktivovanej na doručovanie písomností. Zároveň si môže nastaviť aj spôsob doručovania dôchodkovej prognózy do budúcnosti.
Kontúr dodal, že v projekte dôchodkovej prognózy bude SP pokračovať aj v ďalších rokoch. Každoročne ju bude zasielať poistencom vo veku nad 50 rokov. Mladší poistenci ju budú pravidelne dostávať každých päť rokov.
Spresnil, že SP prognózy distribuovala prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov - listinne doporučene poštou, e-mailom (na adresu nahlásenú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo samotným klientom), resp. do e-schránky. Poistenci ju majú okrem toho stále k dispozícii aj online vo svojom Elektronickom účte poistenca (EUP).
Poznamenal, že dôchodková prognóza je novou službou Sociálnej poisťovne, ktorá občanom poskytuje orientačný pohľad na ich budúci starobný dôchodok a zároveň im umožňuje skontrolovať si údaje o obdobiach dôchodkového poistenia ešte počas aktívneho pracovného života.
„Ide o najväčší klientsky projekt v histórii Sociálnej poisťovne. Verím, že tento nástroj sa postupne stane praktickým pomocníkom pri príprave na dôchodok. Je to investícia do lepšej informovanosti občanov a do efektívnejšieho a rýchlejšieho rozhodovania o dôchodkoch v budúcnosti,“ uviedol generálny riaditeľ SP Michal Tariška.
Z priebežného vyhodnotenia údajov SP podľa Kontúra vyplýva, že priemerná prognózovaná suma starobného dôchodku z 1. dôchodkového piliera predstavovala 1025 eur a z 2. piliera 273 eur. Ide o hodnoty dôchodkovej prognózy v základnom scenári, očistené o infláciu. Prognózu pritom dostalo viac mužov ako žien - mužov bolo viac ako 1,85 milióna a žien takmer 1,54 milióna.
Upozornil, že k 1. júnu 2026 SP evidovala približne 135.000 vrátených alebo neprevzatých zásielok s dôchodkovou prognózou. V prípade, ak klient neregistruje doručenie prognózy a zároveň je sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri, SP mu odporúča skontrolovať si svoju mailovú schránku. SP totiž prognózy sporiteľom zasielala na mailové adresy nahlásené príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
Zdôraznil, že dôchodková prognóza je klientom k dispozícii vždy aj v Elektronickom účte poistenca. Najjednoduchší spôsob, ako sa k nej dostať, je preto pozrieť si ju práve v online prostredí EUP. Ak ho poistenec nemá aktívny, SP odporúča aktivovať si ho. Okrem dôchodkovej prognózy sú v ňom aj ďalšie užitočné informácie týkajúce sa sociálneho poistenia vrátane evidovaných a neevidovaných období dôchodkového poistenia.
Ak klient nemá možnosť pozrieť si dôchodkovú prognózu v EUP, môže podľa Kontúra kontaktovať SP. Na základe jeho žiadosti mu dôchodkovú prognózu opätovne zašle ním požadovaným spôsobom - na email, listinne alebo do e-schránky aktivovanej na doručovanie písomností. Zároveň si môže nastaviť aj spôsob doručovania dôchodkovej prognózy do budúcnosti.
Kontúr dodal, že v projekte dôchodkovej prognózy bude SP pokračovať aj v ďalších rokoch. Každoročne ju bude zasielať poistencom vo veku nad 50 rokov. Mladší poistenci ju budú pravidelne dostávať každých päť rokov.