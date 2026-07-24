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Sociálna poisťovňa upozornila na falošných kontrolórov péeniek
Ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, Sociálna poisťovňa odporúča bezodkladne kontaktovať políciu.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práceneschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. V piatok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
„Zamestnanec kontroly dodržiavania liečebného režimu Sociálnej poisťovne nikdy od klientov nežiada úhradu priamo na mieste. Kontrolovaný poistenec je povinný preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť,“ pripomenula SP. Kontrolór musí preukázať dočasne práceneschopnému poistencovi oprávnenie na vykonanie kontroly predložením preukazu zamestnanca SP a zároveň ho informovať o jeho právach a povinnostiach v súvislosti s nemocenskými dávkami a v súvislosti s uznaním dočasnej pracovnej neschopnosti.
Ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, Sociálna poisťovňa odporúča bezodkladne kontaktovať políciu.
„Zamestnanec kontroly dodržiavania liečebného režimu Sociálnej poisťovne nikdy od klientov nežiada úhradu priamo na mieste. Kontrolovaný poistenec je povinný preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť,“ pripomenula SP. Kontrolór musí preukázať dočasne práceneschopnému poistencovi oprávnenie na vykonanie kontroly predložením preukazu zamestnanca SP a zároveň ho informovať o jeho právach a povinnostiach v súvislosti s nemocenskými dávkami a v súvislosti s uznaním dočasnej pracovnej neschopnosti.
Ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, Sociálna poisťovňa odporúča bezodkladne kontaktovať políciu.