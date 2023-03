Sociálna poisťovňa upozorňuje na možnosť využiť generálny pardon

Bratislava 28. marca (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) v týchto dňoch zasiela upozornenia na možnosť využitia generálneho pardonu 2023. Subjekty, ktorých sa táto možnosť týka a SP na ne eviduje kontakty, dostanú SMS, e-mail alebo správu do elektronickej schránky. V utorok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



Uviedol, že na možnosť využitia generálneho pardonu bude SP upozorňovať pravidelne mesačne počas jeho trvania až do augusta. Sociálna poisťovňa zároveň klientom pripomína, že, ak v poslednom období zmenili kontaktné údaje, ako telefón či e-mail, aby jej to oznámili. Aktualizované údaje slúžia na to, aby ich SP mohla upozorniť, a teda zaslať notifikáciu na možnosť generálneho pardonu.



Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si môžu kontaktné údaje aktualizovať prostredníctvom portálu eSlužieb. Všetci klienti môžu tak urobiť aj v pobočke Sociálnej poisťovne, vysvetlil Kontúr.



Subjekty môžu dlh ihneď uhradiť. Zamestnávatelia tiež môžu ihneď odovzdať chýbajúci mesačný výkaz a uhradiť dlh. SP na základe generálneho pardonu automaticky odpustí penále a bude ich o tom informovať, uviedol Kontúr. Prvý proces hromadného oddlženia urobí poisťovňa v apríli.