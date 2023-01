Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na nové povinnosti

Bratislava 17. januára (TASR) – Od začiatku tohto roka majú zamestnávatelia povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni (SP) analytické údaje za všetkých zamestnancov, ktorých prihlásili do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022. V utorok na to upozornil hovorca SP Martin Kontúr.



Zamestnávatelia sú povinní viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca. Ide o číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah pracovného času, počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu zúčtovanému na výplatu za mesiac a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce. Túto povinnosť si zamestnávateľ plní prostredníctvom Registračného listu FO - zmena v termíne podania Mesačného výkazu/Výkazu poistného za mesiac január 2023.



Zároveň musia zamestnávatelia pri prihlásení nového zamestnanca, ktorému vznikol právny vzťah v tomto roku na tlačive Registračný list FO – prihláška uviesť tri analytické údaje - miesto výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času, druh vykonávanej práce. SP pripomenula, že sú tiež povinní uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac.