Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov na zmeny poistného

Bratislava 11. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) v týchto dňoch proaktívne zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2023.



"Živnostníci dostanú spolu 174.817 oznámení buď listom prostredníctvom pošty, alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela 147.119 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 27.698," priblížil hovorca SP Martin Kontúr.



Minimálny vymeriavací základ sa od 1. januára tohto roka mení 174.463 SZČO, ďalších 354 si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Nové minimálne poistné predstavuje 200,72 eura, maximálne je vo výške 2810,11 eura mesačne.



Kontúr pripomenul, že poistenci sú povinní uhradiť odvody v novej výške do 8. februára. "Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť platobný príkaz v banke. Vyhnú sa tak prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky," upozornil.



Oznámenia o novej výške poistného zasiela poisťovňa aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia vedeli, v akej výške majú platiť odvody. Podrobnejšie informácie o nových minimálnych a maximálnych vymeriavacích základoch pre rok 2023 sú zverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.