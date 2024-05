Sociálna poisťovňa upraví výšku dávok ľuďom na predčasnom dôchodku

Bratislava 6. mája (TASR) - Do konca mája 2024 dostanú ľudia na predčasnom dôchodku oznámenie od Sociálnej poisťovne o úprave výšky dôchodku. Týka sa to poberateľov dôchodku, ktorí odpracovali 40 rokov a vznikol im nárok na predčasný dôchodok pred 1. januárom 2023. V pondelok o tom informovala Sociálna poisťovňa (SP).



SP v súčasnosti nanovo posudzuje všetkých poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorým vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2023.



Na Slovensku je v súčasnosti 47.000 poberateľov predčasného starobného dôchodku. Podľa sociálnej poisťovne sa týmto poberateľom v prípade, ak splnili podmienku 40 odpracovaných rokov, zníži takzvaná pokuta za každých 30 dní skoršieho odchodu do dôchodku z 0,5 % na 0,3 %. Suma súčasného dôchodku sa tak môže zvýšiť.



Penzistom na predčasnom dôchodku vyplatí poisťovňa i doplatok rozdielu od 1. januára 2023 až do mája 2024. Od mája tohto roka dostanú ľudia každý mesiac dôchodok vo zvýšenej sume.



Novú výšku predčasného starobného dôchodku prepočíta Sociálna poisťovňa automaticky, poberatelia tak o ňu nemusia žiadať.