Sociálna poisťovňa už dostala vyše 800 žiadostí o garančnú dávku

Bratislava 14. novembra (TASR) - Žiadostí o garančnú dávku od bývalých zamestnancov siete potravín Kačka pribúda. Pobočka Sociálnej poisťovne v Lučenci ich eviduje už viac ako 800. K približne 160 z nich má pobočka k dispozícii všetky podklady na to, aby mohla rozhodnúť o nároku a výške dávky za nevyplatené mzdové nároky jednotlivým zamestnancom. TASR o tom informovala Sociálna poisťovňa.



Zamestnávateľ predložil pobočke k 12. novembru 2019 potvrdenia pre tých zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer k 31. augustu a k 30. septembru 2019, takže pobočka tieto žiadosti pripravuje na výplatu v tomto kalendárnom týždni. Zamestnanci pobočky budú túto agendu spracovávať aj cez víkend.



"Sociálna poisťovňa má eminentný záujem vybaviť žiadosti všetkých približne 1800 bývalých zamestnancov potravín Kačka čo najskôr, najneskôr do Vianoc 2019 – samozrejme, za predpokladu, že bude mať do konca tohto mesiaca k jednotlivým žiadostiam kompletné podklady od bývalého zamestnávateľa, respektíve správkyne konkurznej podstaty," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.