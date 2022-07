Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela informáciu o poistnom SZČO

Bratislava 15. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) listy, v ktorých im oznamuje vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla tohto roku. Informoval o tom hovorca poisťovne Martin Kontúr. Týka sa to aj SZČO s prerušeným poistením, ktorým je tento list doručovaný iba z informačných dôvodov.



Oznámenie tak dostanú aj tie SZČO, ktoré momentálne neplatia poistné z dôvodu prerušenia poistenia, napríklad pre pozastavenie svojej činnosti, poberanie rodičovského príspevku a podobne, alebo z dôvodu vylúčenia povinnosti platiť poistné, napríklad pre poberanie materského príspevku. "Napriek tomu, že v súčasnosti nie sú povinné platiť poistné, oznámenie im Sociálna poisťovňa zasiela, aby v budúcnosti vedeli, v akej výške budú poistné platiť v prípade, ak prerušenie alebo vylúčenie ukončia," vysvetľuje Kontúr. Poistné začnú platiť odo dňa nasledujúceho po ukončení prerušenia alebo vylúčenia.



Sociálna poisťovňa tiež pripomína, že SZČO, ktorých prerušenie povinného poistenia nastalo pred dňom vzniku povinného poistenia uvedeného v oznámení a povinnosť platiť poistné im vznikla od 1. júla tohto roku, sú povinné oznámiť poisťovni vznik prerušenia poistenia. Je zároveň potrebné, aby SZČO podľa dôvodu prerušenia poistenia buď do 30 dní, alebo do osem dní oznámili aj skončenie prerušenia poistenia cez Registračný list FO - zánik prerušenia. Povinnosť oznámiť vznik a zánik prerušenia poistenia nemá SZČO v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva.