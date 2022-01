SP vlani vyplatila o 440.000 pandemických dávok viac ako v roku 2020

Bratislava 25. januára (TASR) - Aj v období druhej a tretej pandemickej vlny ochorenia COVID-19 pokračovala Sociálna poisťovňa (SP) v poskytovaní pomoci poistencom, a to vo vyššom tempe než v roku 2020. Za rok 2021 vyplatila SP o 440.000 pandemických dávok viac ako počas prvej vlny pandémie v roku 2020. V minulom roku tiež vybavila o 20 % viac nových žiadostí o dôchodok ako v roku 2020. Informovala o tom poverená riaditeľka odboru komunikácie SP Zuzana Dvoráková.



"Máme za sebou ďalší mimoriadny pracovne vyťažený rok, a to nám na dvere klope ďalšia vlna pandémie," skonštatoval generálny riaditeľ SP Juraj Káčer.



V uplynulom roku zamestnanci SP spracovali spolu 121.726 nových žiadostí o dôchodok. Z tohto počtu SP priznala 50.078 nových starobných dôchodkov, 12.078 predčasných starobných, 18.572 vdovských, 6458 vdoveckých, 17.340 invalidných a 3297 sirotských dôchodkových dávok.



"Spolu sme tak aj napriek náročným časom vybavili o 20.286 žiadostí viac ako v roku 2020. Predstavuje to nárast agendy približne o 20 %," poznamenal Káčer. O nárast ide podľa hovorkyne aj v porovnaní s obdobím pred vypuknutím koronakrízy, v roku 2019 totiž vybavila SP 116.110 nových žiadostí o dôchodkovú dávku.



"Vysoké tempo vybavovania žiadostí zaznamenala vlani SP aj v oblasti pandemických dávok. Nad rámec bežnej agendy ich poistencom vyplatila 1.245.442, čo je takmer o 440.000 viac ako v roku 2020," vyčíslila hovorkyňa.



Z toho bolo najviac pandemických nemocenských v počte 791.211 a pandemických ošetrovných, ktorých bolo 314.525. Na porovnanie, v roku 2020 smerovalo k poistencom 234.404 dávok pandemické nemocenské a ďalších 480.922 dávok pandemické ošetrovné.



V minulom roku pribudla v agende SP aj nová dávka tehotenské. Poisťovňa ich vyplatila viac ako 158.000.Táto dávka pomáha budúcim mamičkám kompenzovať zvýšené finančné nároky v období tehotenstva.