Sociálna poisťovňa: Všeobecný vymeriavací základ za 2025 je 19.440 eur
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2025 je 19.440 eur. Jeho výška vychádza z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR. Vo štvrtok o tom informovala Sociálna poisťovňa (SP).
Všeobecný vymeriavací základ sa použije pri výpočte poistného na sociálne poistenie pre rok 2027. Týka sa zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb aj dobrovoľne poistených osôb. Zároveň je podkladom na určenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné odvádza.
Stanovená suma ovplyvní aj výšku vyplácaných dávok. Sociálna poisťovňa ju využije pri výpočte dôchodkových dávok, ako aj nemocenských, úrazových, garančných dávok a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa zároveň určí vymeriavací základ poistencov štátu, za ktorých platí poistné štát.
Hodnota všeobecného vymeriavacieho základu bola určená ako dvanásťnásobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za rok 2025, ktorú zisťuje Štatistický úrad SR. Priemerná mzda za minulý rok dosiahla 1620 eur.
