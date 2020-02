Sociálna poisťovňa vymáha dlhy od poistencov vo vlastnej réžii

Bratislava 11. februára (TASR) - Od júla 2017 vymáha Sociálna poisťovňa svoje pohľadávky bez exekútorov, vo vlastnej réžii. Kým do konca roka 2017 dosiahla pomocou nových postupov 35,45 % úspešnosť a za celý rok 2018 to bolo 37,27 %, v minulom roku to bola 48,80 % úspešnosť.



"Do rozpočtu poisťovne tak od dovtedajších dlžníkov pribudlo viac ako 58 miliónov eur. Vymáhanie vlastnými silami je pre Sociálnu poisťovňu o 20 % efektívnejšie ako v exekučnom konaní. Výsledky vymáhania v minulom roku poukazujú aj na lepšiu schopnosť dlžníkov splatiť svoje záväzky už v priebehu kalendárneho roka, a nie s väčšími časovými odstupmi ako to bolo v minulosti," uvádza hovorca poisťovne Peter Višváder.



Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje úspešnosť vymáhania, je podľa neho druh použitého exekučného prostriedku. Tým môže byť účet v banke, mzda či dávka, ale aj dobrovoľná úhrada bez využitia exekučného prostriedku, keď dlžník po doručení oznámenia o začatí vymáhania pohľadávku sám uhradí. Najčastejšie však Sociálna poisťovňa siahne dlžníkom na účet v banke (76 %), mzdu (4 %) či dávku (2 %), respektíve zašle dlžníkovi spomínané upovedomenie o dlhu bez použitia exekučného prostriedku (18 %).



Na objeme pohľadávok uplatnených Sociálnou poisťovňou v správnom výkone sa v roku 2019 podieľalo 60 % právnických osôb, ktoré uhradili 79,50 % z objemu predpísaných úhrad. Pri vymáhaní vo vlastnej réžii sa pritom z hľadiska druhu pohľadávky najlepšie uplatnili pohľadávky poistného (tvorili 82,10 % z celkového objemu všetkých druhov predpísaných pohľadávok), pohľadávky poistného za rok 2019 predstavovali až 92,60 % z celkového objemu úhrad dlžníkov.