< sekcia Ekonomika
Sociálna poisťovňa vypláca od začiatku roka zvýšené dôchodky
Zároveň platí, že od 1. januára 2026 sa mení aj samotná suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca získanému počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) od začiatku roka 2026 vypláca poberateľom dôchodkov dôchodkové dávky zvýšené o 3,7 %. O zvýšenie dôchodku nemusia dôchodcovia osobitne žiadať, Sociálna poisťovňa tento krok vykonáva automaticky, informnoval v pondelok hovorca SP Martin Kontúr.
Dôchodky vo vyššej sume Sociálna poisťovňa dôchodcom po prvý raz vypláca v ich obvyklom výplatnom termíne v januári 2026. O zvýšení im zasiela aj písomnú informáciu - rozhodnutie. Expedovanie rozhodnutí sa začalo od 30. decembra 2025. V súvislosti s valorizáciou dôchodkových dávok Sociálna poisťovňa zverejnila aj tradičnú pomôcku pre poberateľov - kalkulačku valorizácie dôchodku od 1. 1. 2026.
Sociálna poisťovňa zároveň pripomenula, že minimálne dôchodky sa nevalorizujú - zvyšuje sa suma pôvodne vypočítaného dôchodku. Na zvýšenie (valorizáciu) dôchodku od 1. januára 2026 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Valorizuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Znamená to, že po valorizácii dôchodku od 1. januára 2026 Sociálna poisťovňa prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Dôchodca s minimálnym dôchodkom po prehodnotení dostáva finančne výhodnejší dôchodok.
Zároveň platí, že od 1. januára 2026 sa mení aj samotná suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca získanému počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Napríklad dôchodca, ktorý na účely minimálneho dôchodku získa zákonom určených minimálne 30 rokov dôchodkového poistenia, bude mať od 1. januára 2026 nárok na minimálny dôchodok vo výške 412,00 eura, pri 40 rokoch dôchodkového poistenia to bude 484,50 eura.
Dôchodky vo vyššej sume Sociálna poisťovňa dôchodcom po prvý raz vypláca v ich obvyklom výplatnom termíne v januári 2026. O zvýšení im zasiela aj písomnú informáciu - rozhodnutie. Expedovanie rozhodnutí sa začalo od 30. decembra 2025. V súvislosti s valorizáciou dôchodkových dávok Sociálna poisťovňa zverejnila aj tradičnú pomôcku pre poberateľov - kalkulačku valorizácie dôchodku od 1. 1. 2026.
Sociálna poisťovňa zároveň pripomenula, že minimálne dôchodky sa nevalorizujú - zvyšuje sa suma pôvodne vypočítaného dôchodku. Na zvýšenie (valorizáciu) dôchodku od 1. januára 2026 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Valorizuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Znamená to, že po valorizácii dôchodku od 1. januára 2026 Sociálna poisťovňa prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Dôchodca s minimálnym dôchodkom po prehodnotení dostáva finančne výhodnejší dôchodok.
Zároveň platí, že od 1. januára 2026 sa mení aj samotná suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca získanému počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Napríklad dôchodca, ktorý na účely minimálneho dôchodku získa zákonom určených minimálne 30 rokov dôchodkového poistenia, bude mať od 1. januára 2026 nárok na minimálny dôchodok vo výške 412,00 eura, pri 40 rokoch dôchodkového poistenia to bude 484,50 eura.