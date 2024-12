Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok takmer 1,5 milióna seniorom

Bratislava 3. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) vyplatí v decembri tohto roka 13. dôchodok takmer 1,5 milióna seniorom, z toho 26.653 dôchodcom do cudziny. Náklady na výplatu tohto dôchodku budú podľa poisťovne celkovo 830 miliónov eur, pričom v prípade starobných a predčasných dôchodkov bude základná suma 13. dôchodku vo výške 606,30 eura. V utorok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Trinásty dôchodok dostanú poberatelia dôchodkov vyplatený spolu s dôchodkom vo výplatných termínoch v decembri 2024. V osobitnom režime ho SP vyplatí tým dôchodcom, ktorí majú výplatný termín 22. alebo 24. decembra. Týmto SP 13. dôchodok zašle na účet alebo poštovým poukazom na výplatu tak, aby ho mali k dispozícii najneskôr 20. decembra 2024," uviedol Kontúr. Doplnil, že v decembri rovnako SP vyplatí 13. dôchodok seniorom do cudziny spolu s riadnym starobným dôchodkom.



Výška sumy 13. dôchodku predstavuje priemernú mesačnú sumu daného druhu dôchodku vykázanú SP za rok 2023. Ak bude priemerná výška daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude minimálne 300 eur.



Výška tohto dôchodku sa bude určovať podľa SP inak pre seniorov, ktorí pracovali v zahraničí. Jeho suma sa určí podľa získaných rokov dôchodkového poistenia na Slovensku. Výška 13. dôchodku bude po novom za jeden rok poistenia pre poberateľov čiastkového starobného alebo predčasného starobného dôchodku vo výške 60,70 eura. Plnú sumu 606,30 eura budú môcť získať seniori pri odpracovaní najmenej desiatich rokov na Slovensku. Týmto seniorom poisťovňa vyplatí 13. dôchodok najneskôr do 30. septembra budúceho roka.



"Poberatelia čiastkového dôchodku, ktorých suma 13. dôchodku bude nižšia ako 606,30 eura, dostanú o určení sumy 13. dôchodku písomné rozhodnutie," spresnil Kontúr.