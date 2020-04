Sociálna poisťovňa vyplatí ku koncu apríla 295 tisíc dávok

Bratislava 27. apríla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) uvoľnila v týchto dňoch výplatu ďalších nemocenských dávok za mesiac marec, počas ktorého nastúpila pandémia nového koronavírusu. Z celkovo odhadovaných viac ako 320.000 dávok poisťovňa do 30. apríla vyplatí takmer 295.000, čo predstavuje 92 % z celkového odhadovaného počtu dávok. Ide o nároky poistencov, ktorí sú práceneschopní, dávky za ošetrovanie člena rodiny (OČR) a dávky materské. Tento údaj zahŕňa výplatu bežných (nepandemických dávok), ako aj tzv. pandemických dávok, ktoré sa prelínajú s obdobím od 12. marca 2020.



Zostáva vyplatiť ešte zhruba 25.000 dávok. "Z nich však prevažná väčšina bola do SP doručená nekompletná a pre ich výplatu treba dodatočne došetrovať potrebné údaje. Problémom je najmä to, že k žiadosti o OČR neboli doručené čestné vyhlásenia o počte dní, počas ktorých žiadateľ dieťa opatroval a ktoré je základnou a zákonnou podmienkou pre vyplatenie dávky," prilížil hovorca SP Peter Višváder.



Výnimkou nie sú ani chyby v iných údajoch, predovšetkým v názvoch firiem či zamestnávateľov, alebo v osobných údajoch žiadateľov. "SP takisto žiada poistencov, aby nedoručovali žiadosti o dávky opakovane, niektoré žiadosti boli doručené až deväťkrát, pričom úplne postačuje jedna kompletná žiadosť. Pracovníkov, ktorí potrebujú predovšetkým kompletizovať žiadosti a počítať výšku dávok, zaťažuje aj telefonické alebo mailové overovanie si doručenia žiadostí," doplnil Višváder. Za verifikáciu odoslanej žiadosti poisťovňa považuje doklad z mailovej správy o odoslaní, ktorým disponuje žiadateľ, resp. odosielateľ.



Tie dávky, ktoré neboli doteraz pre tieto dôvody spracované, budú postupne dopočítavané a doručované aj mimo hlavných výplatných termínov, teda pred 15. a 27. dňom v mesiaci.



Za marec 2020 ide o rekordnú výplatu počtu dávok, keďže v priemere SP mesačne vypláca asi 190.000 nemocenských dávok. "Takýto vysoký výkon dosiahla poisťovňa napriek tomu, že zhruba 20 % jej pracovníkov je tak ako v iných inštitúciách na dočasnej PN-ke alebo na OČR," upozornil Višváder.



Na rozhodovanie o dávkach má zo zákona SP 60 dní, no vzhľadom na problematickú situáciu poistencov sa snaží vyplatiť ich čo najskôr. "Sociálna poisťovňa ubezpečuje všetkých poistencov, že má k dispozícii dostatok finančných prostriedkov potrebných na výplatu uvedených dávok," dodal Višváder.