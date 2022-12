Sociálna poisťovňa začína vyplácať 14. dôchodok

Bratislava 2. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) opäť začína vyplácať 14. dôchodok. Automaticky, bez žiadosti, ho dostane približne 1,4 milióna seniorov. Bude vo výške od 35 do 210 eur. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr v piatok.



Seniorom ho vyplatia s ich dôchodkom v štandardnom decembrovom termíne. Výplatné termíny sú v párne dni od 2. do 24. dňa. Ak párny deň výplatného termínu pripadne na sobotu, dôchodok dostanú v piatok. Ak pripadne na nedeľu, výplatný termín sa posúva na pondelok, vysvetlil hovorca.



Najvyššia suma 14. dôchodku predstavuje 210 eur. "Dostanú ju poberatelia dôchodkov v sume 234,42 eura a menej," uviedol Kontúr. Doplnil, že poberateľom dôchodkov od 234,43 eura do 928,86 eura sa 14. dôchodok bude znižovať postupne do najnižšej hranice 35,01 eura. Najnižší 14. dôchodok, 35 eur, dostanú tí, ktorí poberajú dôchodok od 928,87 eura.



Poberatelia starobných, predčasných starobných, vdovských, vdoveckých, invalidných a sirotských dôchodkov dostanú 14. dôchodok na účet alebo v hotovosti prostredníctvom pošty či do zariadení sociálnych služieb, teda rovnako ako štandardný dôchodok. Sociálna poisťovňa vyplatí viac ako milión 14. dôchodkov, prostredníctvom pošty ďalších viac ako 365.000 týchto dôchodkov a zvyšok vyplatí poberateľom do cudziny, uzavrel hovorca.