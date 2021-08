Sociálna poisťovňa: Zahraničný dôchodok treba oznámiť do konca augusta

Bratislava 18. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) opäť pripomína dôchodcom, aby nezabudli oznámiť sumu dôchodku zo zahraničia do 31. augusta. Informoval o tom v stredu špecialista komunikácie Marian Škotka.



"SP pripomína dôchodcom, že do konca augusta sú povinní oznámiť sumu dôchodku, ktorý dostávajú zo zahraničia. Tento údaj SP potrebuje pre výpočet 13. dôchodku," vysvetlil Škotka s tým, že v tomto roku ho bude SP vyplácať už v novembrových výplatných termínoch.



Na oznámenie sumy dôchodku zo zahraničia môžu dôchodcovia využiť elektronický formulár dostupný na webstránke SP. "Vyplnia v ňom základné identifikačné údaje, výšku naposledy vyplateného dôchodku z cudziny a e-formulár odošlú do SP," doplnil ďalší postup Škotka.



V prípade otázok o vyplnení alebo odoslaní e-formulára môžu dôchodcovia kontaktovať informačno-poradenské centrum SP buď cez formulár pre otázky, alebo cez bezplatné telefonické linky 0800 123 123, alebo 0800 500 599 (pre volania zo Slovenskej republiky). Pre volania zo zahraničia môžu dôchodcovia využiť čísla +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo +421 906 171 020. Informácie a potrebné poradenstvo dôchodcom poskytne aj ktorákoľvek pobočka SP.



"SP zatiaľ eviduje najviac oznámení o dôchodkoch vyplácaných z Českej republiky a z Rakúskej republiky," poznamenal Škotka.