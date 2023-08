Sociálna poisťovňa zdigitalizovala 5 miliónov dokumentov

Bratislava 16. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) pokračuje v elektronizácii svojich služieb. Do portfólia Elektronického účtu poistenca (EUP) pridala ďalších šesť funkcionalít, ako napríklad príprava na dôchodok či prehľad vyplatených nemocenských dávok. Doteraz SP zdigitalizovala 5 miliónov dokumentov pre 1,9 milióna poistencov. V stredu o tom na tlačovej konferencii informoval generálny riaditeľ SP Michal Ilko.



Medzi šesť funkcionalít pribudli pri dôchodkovom poistení príprava na dôchodok, prehľad vyplatených dôchodkových dávok, vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok a prehľad rodinných vzťahov na účel rodičovského dôchodku. Pri nemocenskom poistení ponúka EUP prehľad vyplatených nemocenských dávok a pri poistení v nezamestnanosti majú klienti novú možnosť pozrieť si prehľad žiadostí alebo dávok.



Pri funkcii príprava na dôchodok sa poistencovi, ktorý má viac ako 45 rokov a nepoberá starobný, predčasný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, zobrazia informácie o neevidovanom období či prehľad údajov na účely výpočtu dôchodku. Poistenci si tak môžu pozrieť prehľad informácií, ktoré mu pomôžu pripraviť sa na odchod do dôchodku bez nutnosti kontaktovania pracoviska SP. "Keď príde klient podať žiadosť, bude podaná hneď, pretože budeme mať všetky informácie. Keď sa rozbehne konanie, tak bude expresne rýchle," povedal Ilko.



V záložke prehľad vyplatených dôchodkových dávok si môžu poistenci vygenerovať zoznam priznaných a vyplatených dávok za zvolené obdobie rokov 2021, 2022 a 2023. V novej verzii EUP si môžu klienti SP pri rodičovskom dôchodku pozrieť aj to, či SP správne eviduje vzťah rodič - dieťa. Dieťa môže priamo v EUP podať, respektíve zmeniť vyhlásenie nároku na rodičovský dôchodok.



O priebehu žiadosti a výplate dávky v nezamestnanosti sa môžu klienti dozvedieť bez návštevy SP prostredníctvom svojho EUP. V prípade, že podá klient žiadosť o dávku v nezamestnanosti na úrade práce, SP už navštíviť nemusí. "Poistenec môže celý proces sledovať transparente. Bude vedieť, v akom stave je jeho konanie, jeho podporné obdobie či výška dávky a jej splatnosť," priblížil Ilko.



Novinkou v EUP je aj prehľad nemocenských dávok, ako nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka či tehotenské.



EUP majú klienti zriadený automaticky a jeho využívanie je bezplatné. Je potrebné aktivovať si k nemu prístup buď osobne v pobočke, alebo bez návštevy pobočky prostredníctvom slovensko.sk s využitím elektronického občianskeho preukazu.