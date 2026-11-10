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Sociálna poisťovňa zrýchľuje konania o invalidných dôchodkoch
V minulosti Sociálna poisťovňa kontaktovala žiadateľov o invalidný dôchodok až po kompletizácii lekárskej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na posúdenie ich stavu.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zrýchľuje proces vybavovania invalidných dôchodkov a po novom spisuje žiadosti občanov bezodkladne aj bez posúdenia zdravotného stavu či kompletnej dokumentácie. Reaguje tým na podnety verejného ochrancu práv aj dlhé čakacie lehoty pri dokladovaní zdravotného stavu, pričom plynulejšiemu schvaľovaniu pomáha aj širšie využívanie eZdravia a možnosť posúdenia stavu bez osobnej prítomnosti poistenca. TASR o tom v utorok informovala SP.
V minulosti Sociálna poisťovňa kontaktovala žiadateľov o invalidný dôchodok až po kompletizácii lekárskej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na posúdenie ich stavu. Ak však klient požiadal o skoršie spísanie žiadosti, poisťovňa mu vyhovela - v prípadoch namietaných ombudsmanom poistenci o okamžité spísanie podľa SP nepožiadali.
Na základe námietok ombudsmana SP podľa svojho stanoviska mení postupy a žiadosť o invalidný dôchodok s klientom spíše okamžite, bez ohľadu na posúdenie zdravotného stavu. Keďže kompletizácia lekárskych podkladov často trvá mesiace pre čakacie lehoty aj chýbajúcu súčinnosť žiadateľov, posudkoví lekári začínajú stav aktívne došetrovať ešte pred oficiálnym začatím konania. K zrýchleniu vyzbierania zdravotných nálezov im pomáha najmä intenzívnejšie využívanie systému eZdravie.
Zmena zákona z iniciatívy Sociálnej poisťovne umožňuje posúdiť zdravotný stav aj bez prítomnosti poistenca, čo zrýchľuje konanie a pomáha preťaženým pobočkám. Poisťovňa zároveň znižuje administratívu a elektronizuje procesy, aby čelila celoplošnému nedostatku posudkových lekárov. Vybavovanie však podľa nej spomaľujú aj samotní poistenci neustálym opakovaním žiadostí či podaniami počas odvolania.
Klienti si podľa SP často uplatňujú nárok na invalidný dôchodok bez dlhodobo nepriaznivého stavu, najmä pre zlú finančnú situáciu. Sociálna poisťovňa však pripomína, že nárok na výplatu vzniká až tri roky spätne od uplatnenia nároku - rozhodujúci je teda dátum uplatnenia, nie okamih spísania žiadosti.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v pondelok (9. 11.) upozornil na porušovanie práv žiadateľov o invalidný dôchodok zo strany Sociálnej poisťovne, ktorá pre nečinnosť a personálny deficit posudkových lekárov odkladala oficiálne konania a rozhodovala s niekoľkomesačnými prieťahmi.
Ombudsman kritizoval najmä prax, pri ktorej poisťovňa namiesto okamžitého spísania žiadosti vystavovala len záznam o uplatnení nároku, čím odďaľovala plynutie zákonných lehôt na rozhodnutie a obmedzovala práva účastníkov konania.
V minulosti Sociálna poisťovňa kontaktovala žiadateľov o invalidný dôchodok až po kompletizácii lekárskej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na posúdenie ich stavu. Ak však klient požiadal o skoršie spísanie žiadosti, poisťovňa mu vyhovela - v prípadoch namietaných ombudsmanom poistenci o okamžité spísanie podľa SP nepožiadali.
Na základe námietok ombudsmana SP podľa svojho stanoviska mení postupy a žiadosť o invalidný dôchodok s klientom spíše okamžite, bez ohľadu na posúdenie zdravotného stavu. Keďže kompletizácia lekárskych podkladov často trvá mesiace pre čakacie lehoty aj chýbajúcu súčinnosť žiadateľov, posudkoví lekári začínajú stav aktívne došetrovať ešte pred oficiálnym začatím konania. K zrýchleniu vyzbierania zdravotných nálezov im pomáha najmä intenzívnejšie využívanie systému eZdravie.
Zmena zákona z iniciatívy Sociálnej poisťovne umožňuje posúdiť zdravotný stav aj bez prítomnosti poistenca, čo zrýchľuje konanie a pomáha preťaženým pobočkám. Poisťovňa zároveň znižuje administratívu a elektronizuje procesy, aby čelila celoplošnému nedostatku posudkových lekárov. Vybavovanie však podľa nej spomaľujú aj samotní poistenci neustálym opakovaním žiadostí či podaniami počas odvolania.
Klienti si podľa SP často uplatňujú nárok na invalidný dôchodok bez dlhodobo nepriaznivého stavu, najmä pre zlú finančnú situáciu. Sociálna poisťovňa však pripomína, že nárok na výplatu vzniká až tri roky spätne od uplatnenia nároku - rozhodujúci je teda dátum uplatnenia, nie okamih spísania žiadosti.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v pondelok (9. 11.) upozornil na porušovanie práv žiadateľov o invalidný dôchodok zo strany Sociálnej poisťovne, ktorá pre nečinnosť a personálny deficit posudkových lekárov odkladala oficiálne konania a rozhodovala s niekoľkomesačnými prieťahmi.
Ombudsman kritizoval najmä prax, pri ktorej poisťovňa namiesto okamžitého spísania žiadosti vystavovala len záznam o uplatnení nároku, čím odďaľovala plynutie zákonných lehôt na rozhodnutie a obmedzovala práva účastníkov konania.