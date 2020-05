Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného

Bratislava 28. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za máj 2020. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2020.



"Odložiť si úhradu poistného môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac," priblížil hovorca SP Peter Višváder. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za máj 2020 podľa jeho slov platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa, nie za zamestnanca.



SP zároveň odporúča využiť elektronický formulár, ktorý by mal zabezpečiť rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. "V nevyhnutnom prípade je možné využiť aj listinnú podobu formuláru, ktorú treba doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne," dodal Višváder.