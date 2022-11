Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku na výpočet 14. dôchodku

Bratislava 3. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) pripravila pre poberateľov dôchodku kalkulačku na výpočet sumy takzvaného 14. dôchodku. Tá je už zverejnená na webovej stránke SP. Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, zabezpečí prepočet na euro, pričom sa suma dôchodku v eurách zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol, uviedla vo štvrtok SP.



"Použitie kalkulačky je jednoduché. Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, respektíve jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko vypočítať ihneď zistí, v akej sume mu patrí tzv. 14. dôchodok v decembri," priblížil hovorca SP Martin Kontúr.



Sociálna poisťovňa vyplatí tzv. 14. dôchodok v decembri 2022 automaticky, nie je potrebné o túto dávku osobitne žiadať. Maximálna suma 14. dôchodku v decembri 2022 bude 210 eur. Túto sumu dostanú poberatelia s dôchodkom v sume 234,42 eura a nižším. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eura do 928,86 eura sa suma 14. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy 35,01 eura. Najnižšiu sumu 35 eur dostanú poberatelia s dôchodkom od 928,87 eura a vyšším.



Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. októbra 2022.