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Sociálna poisťovňa zvýši od 1. januára 2027 viaceré úrazové dávky
Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude od 1. januára 2027 vo výške 41.587,50 eura.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) od 1. januára budúceho roka zvýši o 3,5 % viaceré úrazové dávky. Konkrétne ide o úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, jednorazové odškodnenie, náhradu nákladov spojených s liečením a náhradu nákladov spojených s pohrebom. Zvýšia sa aj maximálne sumy niektorých úrazových dávok. Poberatelia dávok nemusia o nič žiadať, SP im sumy dávok prepočíta a zvýši automaticky, bez osobitnej žiadosti, informovala v utorok SP.
Úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy iných úrazových dávok sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázané Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka 2026, teda o 3,5 %.
Poberatelia úrazových rent a pozostalostných úrazových rent nemusia o nič žiadať. Sociálna poisťovňa prvýkrát vyplatí úrazové renty a pozostalostné úrazové renty vo zvýšenej sume v januári 2027. Ich sumy prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom januára 2027.
Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude od 1. januára 2027 predstavovať sumu 83.173,50 eura. Rovnako sa na 83.173,50 eura zvyšuje aj maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí.
Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude od 1. januára 2027 vo výške 41.587,50 eura. Zvyšuje sa aj maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom - od 1. januára 2027 bude vo výške 4160,30 eura. Na hodnotu 4160,30 eur vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.
Úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy iných úrazových dávok sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázané Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka 2026, teda o 3,5 %.
Poberatelia úrazových rent a pozostalostných úrazových rent nemusia o nič žiadať. Sociálna poisťovňa prvýkrát vyplatí úrazové renty a pozostalostné úrazové renty vo zvýšenej sume v januári 2027. Ich sumy prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom januára 2027.
Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude od 1. januára 2027 predstavovať sumu 83.173,50 eura. Rovnako sa na 83.173,50 eura zvyšuje aj maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí.
Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude od 1. januára 2027 vo výške 41.587,50 eura. Zvyšuje sa aj maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom - od 1. januára 2027 bude vo výške 4160,30 eura. Na hodnotu 4160,30 eur vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.