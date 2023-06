Sociálna poisťovňa zvýši od 1. júla dôchodky mimoriadne o 10,6 %

Bratislava 5. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) zvýši od 1. júla dôchodky mimoriadne o 10,6 %. Prvýkrát budú vo zvýšenej sume vyplatené v auguste, za obdobie od 1. júla do dňa splátky dôchodku bude vyplatený doplatok. Poisťovňa sumy prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona, poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať. Informoval o tom v pondelok hovorca SP Martin Kontúr.



Mimoriadna valorizácia vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne 5 %, dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. júla 2023. Novelu už podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Prvé rozhodnutia začne poisťovňa zasielať začiatkom augusta. "Poberatelia dôchodkov sa nemusia obávať, zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla 2023 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne," zdôraznil Kontúr.



Pripomenul, že v roku 2023 sa všetky dôchodkové dávky zvyšujú dvakrát. Pravidelné každoročné zvýšenie od 1. januára predstavovalo 11,8 %, mimoriadne zvýšenie od 1. júla bude o 10,6 %. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu, ako aj tie priznané od 1. júla do 31. decembra tohto roka.



Od 1. júla 2023 sa zvyšujú aj sumy minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa prehodnotí sumu minimálneho dôchodkového príjmu dôchodcu automaticky bez jeho žiadosti, vychádzať pri tom bude z výšky dôchodku po mimoriadnej júlovej valorizácii. "Najskôr teda Sociálna poisťovňa zvýši pôvodný starobný dôchodok o 10,6 % a v ďalšom kroku porovná jeho výšku so stanovenou novou výškou minimálneho dôchodku. Vyplatí mu ten, ktorého suma bude pre poberateľa vyššia, a teda výhodnejšia," doplnil Kontúr.