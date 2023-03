Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky pracujúcim seniorom za rok 2022

Bratislava 23. marca (TASR) - Pracujúcim seniorom zvyšuje Sociálna poisťovňa dôchodky za rok 2022. Dotkne sa to 156.782 ľudí, zvýšené dôchodky dostanú v apríli spolu s doplatkom za obdobie od 1. januára. Vo štvrtok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



Poštou doručí Sociálna poisťovňa rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate tým, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Seniori s aktivovanou elektronickou schránkou dostanú rozhodnutie iba do nej. Dôchodky zvýši Sociálna poisťovňa automaticky, bez osobitnej žiadosti.



Prvýkrát bude zvýšená suma dôchodku vyplatená vo výplatnom termíne v apríli 2023 spolu s doplatkom za obdobie od 1. januára 2023. "Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia," uviedla Sociálna poisťovňa.



Dôchodok sa zvyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2022. O zvýšení dôchodkov rozhodne v marci 2023 so spätnou platnosťou od 1. januára 2023.