< sekcia Ekonomika
Sociálna poisťovňa:Potvrdenie o nedoplatkoch sa dá získať elektronicky
O potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení môžu elektronicky požiadať fyzické aj právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), teda zamestnávatelia i zamestnanci.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Fyzické aj právnické osoby si môžu požiadať o vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na sociálnom poistení už aj elektronicky. Nová služba je dostupná cez portál elektronických formulárov Sociálnej poisťovne (SP). Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr s tým, že táto novinka zjednodušuje procesy, pričom návšteva pobočky poisťovne už nie je potrebná.
„Stačí, ak sa klient prihlási do elektronického portálu a túto žiadosť odošle. Všetky údaje má klient automaticky predvyplnené, zároveň nie je potrebné prikladať žiadne povinné prílohy. Potvrdenie mu následne Sociálna poisťovňa doručí do niekoľkých minút priamo do elektronickej schránky. Pre využitie tejto služby je potrebný občiansky preukaz s čipom, čítačka a aktivovaná elektronická schránka na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk,“ uviedol Kontúr.
O potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení môžu elektronicky požiadať fyzické aj právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), teda zamestnávatelia i zamestnanci. Novú službu priniesla SP v rámci projektu financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR a v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Kontúr na záver upozornil, že ak si chce SZČO v prípade zamestnanca, ale aj zamestnávateľa požiadať o potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, tak je potrebné sa prihlásiť na portál elektronických formulárov poisťovne pod kontom fyzickej osoby a nie tej právnickej. Po podaní žiadosti pod kontom fyzickej osoby sa následne vypočítajú nedoplatky aj za status SZČO.
„Stačí, ak sa klient prihlási do elektronického portálu a túto žiadosť odošle. Všetky údaje má klient automaticky predvyplnené, zároveň nie je potrebné prikladať žiadne povinné prílohy. Potvrdenie mu následne Sociálna poisťovňa doručí do niekoľkých minút priamo do elektronickej schránky. Pre využitie tejto služby je potrebný občiansky preukaz s čipom, čítačka a aktivovaná elektronická schránka na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk,“ uviedol Kontúr.
O potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení môžu elektronicky požiadať fyzické aj právnické osoby a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), teda zamestnávatelia i zamestnanci. Novú službu priniesla SP v rámci projektu financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR a v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Kontúr na záver upozornil, že ak si chce SZČO v prípade zamestnanca, ale aj zamestnávateľa požiadať o potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, tak je potrebné sa prihlásiť na portál elektronických formulárov poisťovne pod kontom fyzickej osoby a nie tej právnickej. Po podaní žiadosti pod kontom fyzickej osoby sa následne vypočítajú nedoplatky aj za status SZČO.