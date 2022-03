Sociálna posťovňa: Platnosť Grid kariet sa končí 31. marca

Bratislava 22. marca (TASR) – Sociálna poisťovňa (SP) opäť pripomína klientom, že platnosť Grid kariet sa končí a po 31. marci 2022 bude možné prihlásiť sa do e-Služieb už len po novom – pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie, alebo tiež s elektronickým občianskym preukazom (eID). Informoval o tom Martin Kontúr, hovorca SP. Užívatelia e-Služieb, ktorí sa ešte stále prihlasujú pomocou Grid karty, by si preto mali podľa neho čo najskôr aktivovať niektorý z ďalších možných prístupov.



Priblížil, že prechod na nový spôsob prihlásenia sa týka zamestnávateľov (pre službu Odvádzateľ poistného), SZČO (pre službu Saldokonto) a fyzických osôb (pre službu Individuálny účet poistenca). Na nový prístup do e-Služieb si používatelia jednoducho stiahnu jednu z aplikácií FreeOTP, Google Authenticator alebo Microsoft Authenticator do svojho smartfónu (pre Android alebo iOS).



Spresnil, že pomocou nej si nasnímajú QR kód z e-Služieb (len pri prvej aktivácii) a aplikácia im vygeneruje jedinečný kód, ktorým sa overí ich prístup. Pri každom ďalšom prihlásení pomocou mena a hesla vyzvú e-Služby používateľa, aby zadal jedinečný kód z mobilnej aplikácie a presmerujú ho do prostredia e-Služieb.



Klientom, ktorí pre prístup do e-Služieb Sociálnej poisťovne v súčasnosti využívajú elektronický občiansky preukaz, sa podľa hovorcu pri prihlasovaní nič nemení. Naďalej budú môcť využívať tento spôsob prihlásenia.



Kontúr dodal, že Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa ešte prihlasujú Grid kartou, aby si aktiváciu nového prístupu nenechávali na poslednú chvíľu.