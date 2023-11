Sociálna sieť X môže prísť na príjmoch z reklamy o 75 mil. USD

San Francisco 25. novembra (TASR) - Sociálna sieť X, ktorú vlastní Elon Musk, môže do konca roka prísť až o 75 miliónov USD (68,71 milióna eur) na príjmoch z reklamy. Desiatky veľkých inzerentov totiž pozastavili svoje marketingové kampane na platforme, uviedol denník New York Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Muskova podpora antisemitského príspevku na platforme spôsobila, že viaceré spoločnosti vrátane Walt Disney a Warner Bros Discovery zastavili reklamu na sociálnej sieti.



Spoločnosť X na to zareagovala podaním žaloby na organizáciu Media Matters, ktorá sa zaoberá sledovaním médií. Obvinila ju z ohovárania. Dôvodom je správa organizácie, v ktorej uviedla, že reklamy veľkých značiek vrátane Apple a Oracle sa na platforme X objavili vedľa príspevkov propagujúcich Adolfa Hitlera a nacizmus.



Podľa interných dokumentov, ktoré mal k dispozícii denník New York Times, viac ako 200 reklamných divízií spoločností, ako sú Airbnb, Amazon, Coca-Cola či Microsoft, už zastavili alebo uvažujú o zastavení svojich reklám na sociálnej sieti X.



Podľa piatkového (24. 11.) vyjadrenia spoločnosti X vyššie uvedený škandál ohrozuje reklamné príjmy v objeme 11 miliónov USD. X tvrdí, že niektorí inzerenti sa na platformu vrátili, a preto nedokáže uviesť presné číslo.



Odkedy Musk pred rokom kúpil Twitter, ktorého názov zmenil na X, mnohé firmy obmedzili výdavky na platforme pre obavy zo šírenia dezinformácií a nenávistných prejavov. Podľa Reuters príjmy z reklamy platformy v USA klesli od Muskovho prevzatia každý mesiac medziročne minimálne o 55 %.



Koncom minulého týždňa oznámila aj Európska komisia (EK), že na X zatiaľ nebude umiestňovať reklamy. Zdôvodnila to alarmujúcim nárastom dezinformácií a nenávistných prejavov.



Podobné problémy s inzerentmi mali v minulosti aj iné online služby, napríklad videoplatforma YouTube spoločnosti Google. Tá vtedy sprísnila dohľad nad obsahom, aby získala späť reklamných zákazníkov.



(1 EUR = 1,0916 USD)