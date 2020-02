Ani po ročnej PN nevzniká automaticky nárok na invalidný dôchodok

Bratislava 2. februára (TASR) - Poistenci sa podľa informácií Sociálnej poisťovne často zaujímajú o to, či im nárok na invalidný dôchodok vznikne automaticky po ukončení platenej práceneschopnosti, ktorá môže trvať maximálne jeden rok.



"Nie je to tak. Nárok na invalidný dôchodok nevzniká automaticky. Treba oň riadne požiadať a splniť všetky potrebné podmienky na jeho priznanie," vysvetľuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.



Podľa neho poistenec môže byť lekárom vypísaný ako práceneschopný aj viac ako rok, ale uplynutím 52 týždňov pracovnej neschopnosti (PN), teda podporného obdobia, mu automaticky zaniká nárok na dávku nemocenské. Následne, ak si to jeho zdravotný stav vyžaduje, môže požiadať o priznanie invalidného dôchodku. Pritom nie je možné súbežne poberať nemocenské aj invalidný dôchodok.