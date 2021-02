Britská miera nezamestnanosti vzrástla na 5-ročné maximum

Londýn 23. februára (TASR) - Nezamestnanosť v Británii vzrástla na konci vlaňajška na najvyššiu úroveň za takmer 5 rokov.



Miera nezamestnanosti v poslednom kvartáli 2020 stúpla na 5,1 %, uviedol britský štatistický úrad ONS. To je najviac od 1. štvrťroka 2016. Je však podstatne nižšia, než by bola v prípade, ak by vláda neprijala núdzový program na podporu zamestnanosti.



Počet ľudí, ktorí si hľadajú prácu, sa v porovnaní s 3. kvartálom zvýšil o 121.000 a počet zamestnaných klesol o 114.000.



Vývoj nezamestnanosti bol v súlade s očakávaniami ekonómov.