Britská vláda pripravuje rozsiahlu dôchodkovú reformu

Londýn 14. novembra (TASR) - Britská vláda plánuje reformu dôchodkového systému, ktorá bude najväčšou za posledné desaťročia, vyhlásila vo štvrtok ministerka financií Rachel Reevesová. Reforma predpokladá zlúčenie 86 dôchodkových systémov spravovaných miestnymi orgánmi do niekoľkých "dôchodkových megafondov" pod kontrolou správcov fondov, dodala Reevesová. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Britský dôchodkový systém je jedným z najväčších na svete a podľa vládnych prepočtov bude do konca desaťročia spravovať aktíva v celkovej hodnote 1,3 bilióna libier (1,56 bilióna eur). "Naše penzijné prostredie je však roztrieštené a chýba mu rozsah na investovanie do nových zaujímavých oblastí podnikania alebo nákladných projektov, ako je napríklad infraštruktúra," povedala Reevesová.



Ministerka spomenula ako vzory Kanadu a Austráliu, kde sú dôchodky zamestnancov verejného sektora centralizované v niekoľkých fondoch, ktoré môžu realizovať veľké investície po celom svete. Vláda podľa nej očakáva, že vďaka reforme sa v Spojenom kráľovstve investujú miliardy GBP do oblastí, ako je energetická infraštruktúra, začínajúce technologické podniky a verejné služby. Verejné dôchodkové fondy v súčasnej podobe nie sú dostatočne veľké na to, aby sporiteľom prinášali dobré výnosy, uzavrela Reevesová.



(1 EUR = 0,83413 GBP)