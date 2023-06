Českí odborári plánujú protesty, do rokovania chcú zapojiť prezidenta

Praha 19. júna (TASR) - Českí odborári chystajú do konca júna štyri protestné akcie proti vládnemu balíku úsporných opatrení. Poslancov zároveň vyzvali, aby v ňom urobili zmeny. Šéf Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josef Středula v pondelok opakovane kritizoval chýbajúci sociálny dialóg zo strany kabinetu Petra Fialu. Odbory preto navrhujú, aby debatu medzi nimi, vládou a zamestnávateľmi moderoval prezident Petr Pavel, informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Sociálny dialóg má byť s cieľom dohodnúť sa. Nie, že jedna strana vám povie, že nevidí dôvod sa dohodnúť," kritizoval vládu Středula. Minister financií Zbyněk Stanjura po rokovaní s odbormi minulý týždeň uviedol, že cieľom stretnutia nebolo robiť zmeny, ale vysvetliť odborom, že vládne návrhy majú logiku. Sociálny dialóg však podľa neho normálne prebieha. "Dialóg sa vedie tak, že obaja majú možnosť niečo zmeniť. Ale toto je monológ," dodal v pondelok šéf ČMKOS.



Z tohto dôvodu usporiadajú odbory do konca júna štyri protestné akcie. Prvá z nich sa začne v utorok v Strakoniciach, ďalšie budú pokračovať v Ostrave, Zlíne a Prahe, kde budú protestovať zamestnanci verejnej správy.



"Aktivita ľudí je naozaj veľká. Máme veľké dosahy na sociálnych sieťach, kde ľudia dávajú jasne najavo, že sa im konsolidačný balíček nepáči a že sú pripravení ísť ešte ďalej," povedal Středula s tým, že sústrediť sa chcú aj na september. Vtedy sa situácia podľa neho buď zmení, alebo ak bude pokračovať, môže sa podľa jeho slov ešte vyostriť.



Česká vláda pred mesiacom predstavila 58 opatrení, ktorými chce konsolidovať verejné financie. Počíta napríklad so znovuzavedením nemocenského poistného pre zamestnancov, zvýšením odvodov pre živnostníkov, zoškrtaním štátnych dotácií či zrušením mnohých daňových výnimiek. Schodok štátneho rozpočtu by sa podľa Fialovho kabinetu mal vďaka týmto zmenám v budúcom roku znížiť o 94 miliárd korún (približne štyri miliardy eur). Odbory po oznámení balíka opatrení vstúpili do štrajkovej pohotovosti.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)