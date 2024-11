Českí poslanci schválili dôchodkovú reformu, opozícia zmeny kritizuje

Praha 8. novembra (TASR) - Českí poslanci v piatok schválili novelu, ktorá zavádza zmeny v dôchodkovom systéme. Podľa koalície by mala prispieť k jeho udržateľnosti a zníženiu schodku. Český premiér Petr Fiala ju označil za jeden z najdôležitejších zákonov tohto volebného obdobia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala podotkol, že sa pre piatkové hlasovanie predčasne vrátil z budapeštianskeho samitu EÚ. Schválené zmeny podľa jeho slov zaistia, že štát bude mať dostatočné finančné prostriedky aj na dôchodky dnešných tridsiatnikov či štyridsiatnikov. "Bez dôchodkovej reformy by to nebolo možné. Ak by sme nič neurobili, v roku 2050 by sme sa dostali do deficitu dôchodkového účtu vo výške 350 miliárd korún (takmer 14 miliárd eur), teda piatich percent HDP," zdôraznil premiér, pričom dodal, že staršej generácie sa zmeny nedotknú a mladým ľuďom pomôžu.



Reforma obsahuje napríklad postupné zvyšovanie veku odchodu do penzie o jeden mesiac za každý ďalší rok. Týka sa to ľudí, ktorí majú 58 a menej rokov. Ľudia, ktorí majú 35 a menej, by mali do penzie odchádzať najneskôr vo veku 67 rokov. Ďalším bodom je zmena výpočtu nových penzií. Po novom by mali rásť pomalšie, a to o 150 až 200 korún (zhruba šesť až osem eur) ročne.



Bodom, na ktorom sa do poslednej chvíle nezhodovali ani poslanci koalície, je zmena v nároku na odchod do predčasného dôchodku bez jeho krátenia. Pôvodne to malo byť približne 120.000 ľudí pracujúcich v náročných profesiách. Strany ODS a TOP 09 však na poslednú chvíľu prišli s pozmeňovacím návrhom, ktorý zoznam zoškrtal na asi 15.000 ľudí. S tým okrem opozície nesúhlasili ani ľudovci.



Nakoniec dosiahli dohodou na tom, že zamestnávateľ bude mať povinnosť prispievať tým, ktorí zo skupiny vypadli, štyri percentá zo mzdy do tretieho piliera. Tento návrh sa však zatiaľ neschválili, keďže ho vymysleli vo štvrtok. Piráti, ktorí už nie sú v koalícii, z tohto dôvodu odišli pred finálnym hlasovaním zo sály a reformu tak nepodporili.



Podľa opozičných hnutí ANO a SPD nejde o dôchodkovú reformu, ale len o niekoľko parametrických zmien, ktoré povedú k zhoršeniu podmienok budúcich dôchodcov a žiadnu stabilitu dôchodkového systému neprinesú. Avizovali, že ak sa po budúcoročných voľbách dostanú k moci, tieto zmeny zrušia.



(1 EUR = 25,262 CZK)



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)