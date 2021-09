Ďalšia vlna pandémie už pracovný trh výrazne neovplyvní

Bratislava 12. septembra (TASR) - Ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu už slovenský pracovný trh výrazne neovplyvní. Trh práce bude zrejme rásť, a to najmä v oblasti priemyslu, logistiky a služieb. Predpovedá to personálna agentúra Grafton.



Agentúra pri predikciách vychádza z toho, že ani počas predošlého vývoja pandémie nedochádzalo k avizovaným masovým prepúšťaniam, a to napriek nie veľmi adekvátnej miere pomoci zo strany štátu, ktorá sa navyše zameriavala len na špecifické sektory. "Firmy aj zamestnanci si na život s COVID-19 zvykli a nastavili si svoj pracovný svet tak, aby eliminoval dosahy pandémie. Tým pádom je aj strach z ďalších prípadných zmien o niečo nižší," poznamenal Miroslav Garaj z agentúry.



Z údajov agentúry tiež vyplýva, že sa v tomto období bude značná časť zamestnancov presúvať z oblasti gastrosektora a služieb, ktoré prekvitajú najmä počas letnej a turistickej sezóny, do segmentu priemyslu, logistiky a služieb. "Takíto kandidáti totiž často pracujú na dohody mimo bežnej pracovnej zmluvy a pomeru. Zároveň sa budú zamestnanci vracať späť zo sezónnych prác v zahraničí," vysvetlila agentúra s tým, že na jesenné a zimné obdobie budú títo ľudia vyhľadávať stabilnejšiu prácu, ktorú im môže poskytnúť práve oblasť priemyslu a výroby. V tej Slovensko už dlhodobo zaznamenáva výrazný nedostatok uchádzačov.



Nárastu zamestnanosti bude čiastočne pomáhať aj zvýšený dopyt spoločností o pracovnú silu zo zahraničia. "Predpokladáme, že v tomto prípade nastane nárast zamestnancov z tradičných regiónov, ako je Ukrajina a krajiny Balkánu. Najväčší nárast však bude určite na pozíciách, kde zaznamenávame v súčasnosti najväčší nedostatok," dodal Garaj s tým, že ide o typické pozície v oblasti výroby - dopyt je po operátoroch, zriaďovačoch a nastavovačoch strojov a zariadení, pracovníkoch v logistike a podobne.