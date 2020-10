Sociálné dlhopisy zaistili miliardy eur na ochranu pracovných miest

Brusel 21. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu vydala v rámci nástroja SURE prvotnú emisiu sociálno-investičných dlhopisov v hodnote 17 miliárd eur, ktorej cieľom je pomôcť ochrániť pracovné miesta a samotné zamestnané osoby v krajinách EÚ.



Emisia pozostáva z dvoch dlhopisov – prvý má hodnotu 10 miliárd eur a splatnosť dosiahne v októbri 2030 a druhý má hodnotu 7 miliárd eur a splatnosť dosiahne v roku 2040. Záujem investorov o tento nástroj s vysokým ratingom bol obrovský a dopyt po ňom 13-násobne presiahol ponuku, čo sa premietlo do výhodných cenových podmienok oboch dlhopisov.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti upozornila, že eurokomisia prvýkrát vo svojej histórii vydala na trh sociálno-investičné dlhopisy s cieľom získať finančné prostriedky na ochranu pracovných miest. "Robíme všetko, čo je v našich silách na to, aby sme zaistili živobytie v Európe. Teší ma, že vďaka nástroju SURE bude krajinám, ktoré kríza silne zasiahla, poskytnutá rýchla pomoc," uviedla v správe pre médiá.



Podľa slov eurokomisára pre rozpočet a administratívu Johannesa Hahna táto operácia je prvým krokom k tomu, aby sa EK stala jedným z veľkých hráčov na globálnych kapitálových trhoch s dlhovými nástrojmi. Privítal vysoký záujem investorov a výhodné podmienky, za ktorých bol dlhopis uvedený na trh a vysvetlil, že to, že ide o sociálno-investičný dlhopis, pomohlo prilákať investorov, ktorí chcú pomôcť členským štátom EÚ a podporiť zamestnanosť v ťažkých časoch ovplyvnených koronakrízou.



Oba dlhopisy boli vydané za atraktívnych úrokových podmienok, čoho dôkazom bol vysoký záujem o ne. Pre desaťročný dlhopis bola stanovená sadzba 3 bázických bodov nad sadzbou mid-swap. Pre dvadsaťročný dlhopis bola stanovená sadzba 14 bázických bodov nad sadzbou mid-swap. Konečné prémie novej emisie sa odhadujú na 1 bps pre 10-ročnú tranžu a 2 bps pre 20-ročnú tranžu. Obe tieto hodnoty sú vzhľadom na vydaný objem veľmi nízke.



Podmienky, za ktorých si EK požičiava, sa prenášajú priamo na členské štáty, ktoré dané pôžičky prijímajú.



Banky, ktoré touto transakciou Európsku komisiu podporili (spoloční upisovatelia), boli Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura a UniCredit.



Komisiou získané finančné prostriedky budú prijímajúcim členským štátom EÚ poskytnuté vo forme úverov, ktoré im pomôžu pokryť náklady priamo spojené s financovaním vnútroštátnych programov skráteného pracovného času a podobných opatrení v reakcii na pandémiu nového koronavírusu.