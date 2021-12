Zamestnanci v IT sú oproti roku 2019 žiadaní dvojnásobne

Bratislava 5. decembra (TASR) - Oblasť IT je aktuálne tretím najlepšie plateným sektorom, hneď po strednom a vrcholovom manažmente. Dopyt po pracovníkoch v tejto oblasti je dvojnásobne vyšší než v roku 2019, teda pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Mzdy IT odborníkov budú zrejme kontinuálne rásť i naďalej. Ukazuje to mzdový prieskum agentúry Grafton.



Agentúra eviduje vysoký nával otvorených pozícií pre IT odborníkov od januára tohto roka. "Rozbehli sa nové projekty a IT svet pochopil, že sa nemusí až tak obávať, pretože aktuálne smeruje do digitalizácie všetko, čo sa dá," poznamenala Zuzana Macková z agentúry.



Nárast IT pracovných ponúk očakáva agentúra aj naďalej. Uplatnenie v tejto oblasti nájdu aj absolventi. Pri mladých ľuďoch sa však oceňuje nadobúdanie zručností v odbore už počas školy, napríklad cez školenia, kurzy či workshopy. "Najčastejšie sa absolventi uplatňujú v rôznych krátkodobých projektoch, ale sú im ponúknuté tiež dlhodobé príležitosti, pričom po skončení školy nasleduje u daného zamestnávateľa nezriedka aj ponuka na trvalý pracovný pomer," uviedla agentúra.



Prieskum ukázal, že mzdy IT odborníkov budú zrejme rásť naďalej, a to aj v rôznych regiónoch Slovenska. "Súvisí to predovšetkým s tým, že mnoho firiem prechádza na 100-percentnú prácu z domu. Preto kandidát žijúci kdekoľvek na Slovensku môže pracovať pre spoločnosť sídliacu v meste, kde sú mzdy vyššie," poznamenala spoločnosť. Na druhej strane, ak bude chcieť takéhoto odborníka zamestnať firma v menšom meste alebo odľahlejšom regióne, takisto mu bude musieť ponúknuť plat hodný silnejších regiónov, pretože konkurencia medzi firmami je veľká a IT odborníkov je málo.



Agentúra dodala, že výška mzdy v IT sektore tento rok v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 mierne stúpla všade, najviac v Košickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pre kandidátov však nie je plat prvoradý, uchádzači si všímajú aj nefinančné benefity. A to napríklad prácu z domu, flexibilnú pracovnú dobu či preplácanie kurzov a technických certifikácií.



Výzvou pre tento sektor je však podľa agentúry nedostatok absolventov. Ročne na trhu práce chýba okolo 1000 až 1500 absolventov vysokoškolského štúdia v oblasti IT.