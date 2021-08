Firmy čoraz častejšie hľadajú pracovníkov cez headhunterov a agentúry

Bratislava 28. augusta (TASR) – Po lockdowne firmy čoraz častejšie hľadajú pracovníkov prostredníctvom agentúr či tzv. lovcov mozgov - headhunterov. A to aj napriek tomu, že po lockdowne nastala letná sezóna a ľudia si čerpajú dovolenky. Uviedla to personálna agentúra Grafton.



Odborníčka z agentúry Dominika Neprašová vysvetlila, že personálne agentúry a headhunteri fungujú na pracovnom trhu ako externé oddelenie pre ľudské zdroje. Od klientov – firiem – dostanú zadané presné pracovné pozície, ktoré potrebujú obsadiť tými správnymi zamestnancami. "Kandidáta, ktorý je dostupný na pracovnom trhu, oslovíme práve na základe zadania klienta, a to vtedy, ak vyhodnotíme, že by daná ponuka mohla byť pre neho zaujímavá," poznamenala Neprašová.



Lovci mozgov alebo agentúry oslovujú vhodných kandidátov z vlastných databáz alebo z otvorených zdrojov, ako sú životopisy zverejnené na pracovných portáloch či LinkedIne. "Ide tiež o kandidátov, ktorí sú odporučení širokým portfóliom ďalších spolupracovníkov z rôznych profesijných odborov," dodala Neprašová.



Najväčší záujem firiem na slovenskom pracovnom trhu je podľa agentúry naďalej o pracovníkov z IT sektora. Stúpa však aj dopyt po rôznych jazykových kombináciách, ktoré sú potrebné v prozákaznícky orientovaných spoločnostiach či v oblasti financií. Služby headhunterov či agentúr podľa Neprašovej využívajú tiež spoločnosti, ktoré potrebujú obsadiť vyššie manažérske alebo riaditeľské pozície. "V týchto profesiách si chcú vybrať tých najlepších kandidátov, a preto chcú vidieť čo najviac relevantných ľudí z trhu," spresnila Neprašová.



Za posledné roky agentúra zaznamenáva aj zvýšený záujem firiem o obsadenie rôznych juniorských a absolventských miest. "Takíto uchádzači nemusia mať žiadne špeciálne skúsenosti, pretože firma si svojich nováčikov zaškolí vo sfére, v ktorej potrebuje," uzavrela Neprašová.