ANALÝZA: Vo firmách tento rok chýbali teambuildingy

Bratislava 17. októbra (TASR) – Zamestnávatelia tento rok rušili najmä teambuildingy či preplácanie športu a kultúry. V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 sú však benefity vo firmách rozšírenejšie. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia inzertného portálu Profesia.sk. Informovala o tom hovorkyňa Nikola Richterová.



Z analýzy portálu vyplýva, že tento rok sa oproti roku 2019 znížil počet zamestnancov, ktorým ich firma organizuje akcie. "Až donedávna boli teambuildingy najrozšírenejším benefitom na Slovensku, dnes to tak už nie je," poznamenala Richterová a vyčíslila, že kým pred dvoma rokmi malo tento benefit takmer 36 % Slovákov, v súčasnosti je to zhruba 30 %.



Firmy v porovnaní s predpandemickým obdobím škrtali aj preplácanie športových a kultúrnych aktivít, vzdelávanie či firemné automobily.



Naopak, oproti roku 2019 sa rozšíril benefit v podobe možnosti práce z domu. "Možnosť využívať home office podľa vlastnej preferencie – nie iba ako nástroj na zabránenie šíreniu vírusu – má dnes k dispozícii viac ako 30 % Slovákov," vyčíslila hovorkyňa a porovnala, že v roku 2019 s tým mala skúsenosť len pätina zamestnancov.



Počas posledných dvoch rokov sa medzi zamestnancami rozšírila aj káva či čaj zadarmo, notebook, bonus pri výročí zamestnancov vo firme či flexibilný pracovný čas. Práve flexibilitu označil portál za v súčasnosti najrozšírenejší zamestnanecký benefit na Slovensku. "Pracovný čas nie striktne od 8.00 h do 16.30 h, ale poľa svojich vlastných preferencií, môže využiť zhruba 35 % Slovákov," vyčíslila Richterová.



Pandémia však nezastavila rozmach benefitov, preto sa pracovné prostredie podľa portálu na Slovensku naďalej zlepšuje. "Podiel zamestnancov, ktorí na svojom pracovisku nemajú k dispozícii žiaden benefit, sa stále znižuje," poznamenala hovorkyňa. Vyčíslila, že tento rok je ich 19,28 %, pričom vlani to bolo 20,33 %. Trend znižovania podielu zamestnancov bez akéhokoľvek benefitu nezastavila ani pretrvávajúca koronakríza.