Hodnota majetku v treťom pilieri presiahla vlani sumu 3,5 miliardy eur

Bratislava 26. februára (TASR) - Tretí pilier dôchodkového sporenia každým rokom silnie, v roku 2023 bolo uzavretých 86.788 zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení. Hodnota majetku v treťom pilieri ku koncu roku 2023 presiahla sumu 3,5 miliardy eur. V pondelok o tom informovala Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS).



"V medziročnom porovnaní sa počet zmlúv v roku 2023 v treťom pilieri zvýšil o tri percentá a úspory narástli o viac ako 20 percent. K zvýšeniu objemu majetku prispeli vklady účastníkov a zamestnávateľov, ale najmä medziročné zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov," zhodnotila ADDS.



Do tretieho piliera vstupujú predovšetkým ľudia vo veku 24 až 39 rokov. "Čas je v tomto prípade rozhodujúci - čím skôr začne účastník sporiť, tým vyšší bude jeho dôchodok," priblížil prezident ADDS Martin Višňovský.



Vlani zamestnávatelia prispeli zamestnancom do tretieho piliera v priemere 38,26 eura mesačne. Samotní účastníci doplnkového dôchodkového sporenia prispievali sumou v priemere 22,60 eura mesačne. Zamestnanci pritom môžu vo svojom ročnom zúčtovaní požiadať o zníženie daňového základu do výšky 180 eur z vynaložených príspevkov, doplnila asociácia.



Do tretieho piliera je zapojených viac ako 992.000 účastníkov, vyše 30.000 klientov už poberá dôchodkové dávky. Doplnkové dôchodkové spoločnosti vlani vyplatili dávky v sume 152 miliónov eur, čo je podľa ADDS o takmer 14 % viac ako v roku 2022.



Podľa ADDS úspechy finančných trhov v roku 2023 znamenali zhodnotenie úspor v správe všetkých doplnkových dôchodkových spoločností. Najlepšie sa darilo indexovým fondom, ktoré si ku koncu minulého roku pripísali 15 až 19 %. Asociácia pripomenula, že vyšším úsporám klientov pomohlo aj zníženie maximálnych odplát za správu majetku. Kým v roku 2022 to bolo 1,20 %, v tomto roku sú odplaty vo výške 1,05 % z priemernej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.



"V ostatných piatich rokoch zaznamenal tretí pilier iba jeden zlý rok, čo dokazuje, že na investovanie sa treba pozerať z dlhodobého hľadiska," uviedol Višňovský s tým, že za prvých šesť týždňov tohto roka narástli úspory o ďalších 78,9 milióna eur.



Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný. Zapojiť sa do neho môžu občania od 18 rokov kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce, vysvetlila ADDS. Pre rizikové profesie je účasť v treťom pilieri povinná.