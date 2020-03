Odborári žiadajú zvolanie rokovania tripartity kvôli koronavírusu

Bratislava 16. marca (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR žiada zvolanie mimoriadneho rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Upozorňuje na to, že len koordináciou a spoluprácou so sociálnymi partnermi na národnej úrovni je možné zamedziť a zmierniť následky pre firmy aj zamestnancov.



KOZ upozornila na to, že vyhlásením núdzového stavu sa aj medzi zamestnancami vynárajú stále nové otázky týkajúce sa ochrany verejného zdravia a pracovnoprávnych možností daných Zákonníkom práce práve v období pandémie. Odborári ocenili prijaté rozhodnutia vládou aj ústredným krízovým štábom. Napriek tomu sú ale presvedčení, že je nevyhnutné, aby sociálni partneri na úrovni tripartity čo najskôr prediskutovali aktuálny stav v zamestnávateľskom a zamestnaneckom prostredí, rozsah ekonomických a sociálnych dosahov krízy na dané prostredie, ako aj existujúce možnosti a návrhy nových opatrení na zmiernenie a sanáciu týchto dosahov. "Plne si uvedomujeme, že súčasná situácia spôsobí výrazné ekonomické výpadky, ktoré budú mať dosahy na firmy, zamestnávateľov a podnikateľský sektor, ako aj na zamestnancov. Preto vyjadrujeme presvedčenie, že hneď ako to situácia dovolí, by malo byť zvolané rokovanie HSR SR, ktorá by za účasti sociálnych partnerov prerokovala sociálne a ekonomické vplyvy a možné nástroje a opatrenia na ich sanáciu," uviedla v stanovisku pre médiá viceprezidentka KOZ SR a podpredsedníčka HSR SR Monika Uhlerová.



Štát musí byť podľa KOZ SR pripravený na možné krízy novými a doteraz nevyužívanými opatreniami na kompenzáciu možnej ušlej mzdy, ktoré pomôžu zamestnávateľom udržať zamestnanosť a predísť možnému krachu a štátu eliminovať negatívne dopady na verejné financie v dôsledku zvýšenej nezamestnanosti či obmedzenia ekonomickej činnosti firiem.



Nie všetci zamestnanci si môžu dovoliť dodržať odporúčanú izoláciu v domácom prostredí. Mnohí zamestnávatelia to pochopili a umožnili svojim zamestnancom inú formu výkonu práce. "Sme presvedčení, že zamestnanci by sa v takejto mimoriadnej situácii, s ktorou sa naša spoločnosť ešte nestretla, nemali deliť na občanov prvej a druhej kategórie, teda na tých, ktorí môžu byť v bezpečí domácej izolácie, a na tých, ktorí musia pracovať, hoci nezachraňujú životy iných, nestarajú sa o bezpečnosť a zdravie nás a našich rodinných príslušníkov, potravinové a energetické dodávky či dopravu ľudí a tovarov," uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.



Mnohí zamestnanci pracujú v nepretržitých prevádzkach, ako aj prevádzkach, ktoré nemožno zo dňa na deň vypnúť. KOZ SR preto víta rozhodnutie najväčšieho zamestnávateľa na Slovensku Volkswagen Slovakia utlmiť svoju výrobu. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov verí v podobné rozhodnutie aj u iných zamestnávateľov, pretože potenciálne riziko šírenia nákazy vo výrobných závodoch, logistických centrách a všade tam, kde aktuálne ešte stále prichádza k stretávaniu sa veľkého počtu ľudí v uzavretých priestoroch, je obrovské.