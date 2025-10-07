< sekcia Ekonomika
Vianoce a brigády: Odborníčka poukazuje aj na chyby uchádzačov
Pokiaľ ide o reakciu na pracovný inzerát, tá by mala byť podľa odborníčky na personalistiku rýchla a vecná.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Firmy už v októbri zverejňujú ponuky pre brigádnikov na predvianočný nápor v obchodoch a logistike či štart lyžiarskej sezóny. Uchádzači, ktorí začnú hľadať včas, majú väčší výber pozícií aj lokalít a stihnú zaškolenie. Firmám sa zas oplatí plánovať s predstihom a nebáť sa kombinovať interné kapacity s externými riešeniami. Informovala o tom v utorok personálna agentúra Grafton Recruitment.
„Najlepšie platené bývajú tie pozície, ktoré zahŕňajú vyššiu zodpovednosť, fyzickú náročnosť alebo nočné zmeny, napríklad nočné triedenie zásielok, práca kuriéra či vodiča alebo technická údržba v strediskách. S vyššou odmenou môžu počítať aj inštruktori lyžovania s certifikátom,“ priblížila Jitka Kouba, marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group.
Agentúra vysvetlila, že zimný trh má tri hlavné vlny, pričom najskôr sa rozbehne internetový predaj pred „Black Friday“ a Vianocami, následne otvorenie lyžiarskych stredísk a napokon januárové inventúry a spracovanie povianočných vrátení. V praxi to znamená, že firmy hľadajú ľudí do predajní a skladov, na triedenie zásielok, do kuriérskych služieb a zákazníckej podpory, ale aj do hotelov, na vleky, recepcie či do požičovní výstroja.
Najčastejšou chybou uchádzačov o dané pozície je podľa marketingovej riaditeľky neskorý štart, pričom nábor na zimné brigády sa podľa nej rozbieha skôr, ako by mnohí čakali. Ak uchádzač cieli na zimné strediská, mal by s hľadaním pozície začať na prelome septembra a októbra. V prípade, že cieli na sklady a predvianočný predaj, najviac možností nájde od polovice októbra do polovice novembra. Pokiaľ ide o reakciu na pracovný inzerát, tá by mala byť podľa odborníčky na personalistiku rýchla a vecná.
„Kvalitná reakcia má tri vety. Priamo do e-mailu stačí napísať kto som, kedy môžem a prečo sa na prácu hodím. V prílohe by potom nemal chýbať štruktúrovaný životopis. Priamo do sprievodného e-mailu doplňte aj telefónne číslo a buďte na ňom skutočne dostupní. O nábore v sezóne sa nerozhoduje v týždňoch, ale v hodinách,“ podčiarkla Kouba. Šance na nájdenie vhodnej brigády môže podľa nej zvýšiť aj prehľadný životopis na pracovnom portáli.
