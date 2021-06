M. Krajniak sa chystá od júla zvýšiť sumu životného minima

Bratislava 3. júna (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) opatrenie ministerstva, ktorým by sa zvýšila suma životného minima. Pri jednej plnoletej osobe ide o zvýšenie z 214,83 eura mesačne na 218,06 eura. Rezort navrhuje účinnosť opatrenia od 1. júla tohto roka. Pripomienkové konanie má trvať do 11. júna. Materiál je dostupný na portáli slov-lex.sk



Ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, jej životné minimum sa má zvýšiť zo 149,87 eura mesačne na 152,12 eura. Životné minimum pre zaopatrené neplnoleté dieťa a pre nezaopatrené dieťa by sa malo zvýšiť z 98,08 eura mesačne na 99,56 eura.



Zákon o životnom minime sám o sebe nezakladá nárok na žiadnu dávku. Od tejto sumy je však odvodená výška mnohých sociálnych dávok. Závisia od nej napríklad peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, rodičovský príspevok, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, prídavky na dieťa a príplatok k prídavkom na dieťa, náhradné výživné alebo niektoré príspevky poskytované zo zákona o službách zamestnanosti, ako napríklad príspevok na vykonávanie absolventskej praxe či príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.



Od sumy životného minima takisto závisí úhrada za sociálne služby, úhrada na dieťa v profesionálnej rodine a zvýšenie sumy životného minima pre plnoletú osobu má vplyv aj na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok. So životným minimom sa takisto zvyšuje aj nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus na dieťa.



Zvýšenie životného minima bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Príjem do štátneho rozpočtu bude v roku 2022 nižší o zhruba tri milióny eur, obce prídu o zhruba 16,5 milióna eur a vyššie územné celky o sedem miliónov. Naopak, výdavky štátu stúpnu už v tomto roku o zhruba 800.000 eur a v budúcom roku o 24 miliónov eur.