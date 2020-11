Miera nezamestnanosti v Británii v 3. kvartáli stúpla na 4,8 %

Londýn 10. novembra (TASR) - Britská nezamestnanosť sa v 3. kvartáli zvýšila a počet ľudí, ktorí prišli o prácu pre nadbytočnosť, dosiahol rekordné maximum.



Miera nezamestnanosti za ti mesiace od júla do septembra stúpla o 0,7 percentuálneho bodu na 4,8 %, uviedol britský štatistický úrad ONS. To bolo v súlade s očakávaniami ekonómov. Medziročne miera nezamestnanosti vyskočila o 0,9 percentuálneho bodu.



Zamestnanosť medzikvartálne klesla o 0,6 percentuálneho bodu na 75,3 %. Miera zamestnanosti sa znižuje od začiatku pandémie nového koronavírusu a miera nezamestnanosti rýchlo rastie.



Počet ľudí, ktorí prišli o prácu pre nadbytočnosť, stúpol o 181.000 na rekordných 314.000.



Priemerná mzda vrátane prémií medziročne vzrástla o 1,3 %, pričom ekonómovia počítali so zvýšením len o 1 %. Mzdy bez započítania prémií stúpli o 1,9 %, pričom sa očakávalo +1,5 %.