< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti v eurozóne dosiahla v októbri 6,4 %
Miera nezamestnanosti v rámci celej EÚ sa v októbri oproti septembru stabilizovala na úrovni 6 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavovala 5,8 %.
Autor TASR
Luxemburg 2. decembra (TASR) - Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v októbri dosiahla 6,4 %, čo predstavuje mierny nárast z úrovne 6,3 % zaznamenanej v rovnakom mesiaci minulého roka. V porovnaní so septembrom 2025 sa miera nezamestnanosti nezmenila. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré zverejnil v utorok štatistický úrad EÚ Eurostat.
Miera nezamestnanosti v rámci celej EÚ sa v októbri oproti septembru stabilizovala na úrovni 6 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavovala 5,8 %. Eurostat odhaduje, že v októbri 2025 bolo v EÚ nezamestnaných 13,351 milióna osôb, z toho 11,033 milióna v eurozóne. V porovnaní so septembrom 2025 sa počet nezamestnaných v EÚ zvýšil o 32.000 a v eurozóne klesol o 13.000. V porovnaní s októbrom 2024 počet vzrástol o 517.000 v EÚ a o 308.000 v eurozóne.
Spomedzi najväčších ekonomík eurozóny zaznamenali v októbri najvyššiu mieru nezamestnanosti Španielsko (10,5 %), Francúzsko (7,7 %) a Taliansko (6 %), zatiaľ čo najnižšia bola v Nemecku (3,8 %) a Holandsku (4 %).
Miera nezamestnanosti v rámci celej EÚ sa v októbri oproti septembru stabilizovala na úrovni 6 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavovala 5,8 %. Eurostat odhaduje, že v októbri 2025 bolo v EÚ nezamestnaných 13,351 milióna osôb, z toho 11,033 milióna v eurozóne. V porovnaní so septembrom 2025 sa počet nezamestnaných v EÚ zvýšil o 32.000 a v eurozóne klesol o 13.000. V porovnaní s októbrom 2024 počet vzrástol o 517.000 v EÚ a o 308.000 v eurozóne.
Spomedzi najväčších ekonomík eurozóny zaznamenali v októbri najvyššiu mieru nezamestnanosti Španielsko (10,5 %), Francúzsko (7,7 %) a Taliansko (6 %), zatiaľ čo najnižšia bola v Nemecku (3,8 %) a Holandsku (4 %).