Miera nezamestnanosti v Maďarsku na konci novembra stagnovala

Budapešť 7. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku zostala počas obdobia september - november 2019 stabilná. Informoval o tom v utorok maďarský štatistický úrad.



Presnejšie, miera nezamestnanosti zostala v období september - november na úrovni 3,5 %, rovnako ako v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca októbra.



Počet nezamestnaných za tri mesiace do konca novembra klesol na 163.300 zo 163.600 v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca októbra.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí sa za tri mesiace do konca novembra zvýšila o 2,9 percentuálneho bodu na 13,2 %.