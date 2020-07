Miera nezamestnanosti v Maďarsku v 2. kvartáli vzrástla

Budapešť 29. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku za tri mesiace do konca júna vzrástla. Ukázali to v stredu údaje maďarského centrálneho štatistického úradu.



Konkrétne sa miera nezamestnanosti v období apríl - jún 2020 zvýšila na 4,6 % zo 4,1 % v období marec - máj. Podľa štatitikov ekonomické dôsledky epidémie ochorenia COVID-19 negatívne zasiahli trh práce v krajine.



Počet nezamestnaných osôb sa v období od apríla do júna zvýšil o 25.000 na 214.200.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí v sledovanom období dosiahla 14,7 %.



Zároveň miera zamestnanosti od začiatku apríla do konca júna mierne klesla na 59,4 % z 59,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca mája.