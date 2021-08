Miera nezamestnanosti v Maďarsku klesla v júli pod 4 %

Budapešť 27. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku klesla minulý mesiac pod 4 %, prvýkrát v tomto roku. Za posledné tri mesiace sa však jej úroveň nezmenila a udržala sa tesne nad 4-percentnou hranicou. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.



Ako štatistický úrad informoval, miera nezamestnanosti dosiahla v Maďarsku v júli 3,9 % po 4,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci, uviedol server tradingeconomics. Za ostatné trojmesačné obdobie od mája do konca júla, za ktoré výsledky zverejnil server RTTNews, sa však udržala na 4,1-percentnej úrovni, na ktorej bola aj v období do konca júna. Miera nezamestnanosti mladých vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla za trojmesačné obdobie do konca júla 14,7 %.



Celkový počet nezamestnaných síce klesol, pokles bol však slabý na to, aby sa znížila aj miera nezamestnanosti. Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v období do konca júla 197.400, zatiaľ čo v období od apríla do konca júna predstavoval 198.000.



Súbežne s poklesom nezamestnanosti sa zvýšila miera zamestnanosti. Zatiaľ čo za trojmesačné obdobie do konca júna dosiahla 62,6 %, v ďalšom trojmesačnom období zaznamenala 63,2 %.